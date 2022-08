Hanoï (VNA) - Le conglomérat de distribution thaïlandais Central Group prévoit de se développer de manière agressive dans son pays et au Vietnam, dans l'espoir d'exploiter une augmentation attendue de la demande à la fin de la pandémie de COVID-19, selon Nikkei Asia.

Central Retail, la principale branche de vente au détail du groupe, a réservé 30 milliards de THB (848 millions de dollars) pour investir au Vietnam, où il a l'intention d'augmenter ses ventes à 100 milliards de THB au cours des cinq prochaines années, contre 38,6 milliards de THB actuellement, selon à sa stratégie commerciale publiée dans son rapport annuel.

Le plan correspond aux prévisions des analystes, qui s'attendent à ce que l'économie résiliente du Vietnam continue de croître après la pandémie. Ces prévisions prévoient une croissance du secteur de la vente au détail du pays de 9 % par an pour atteindre environ 150 millions de dollars.

"Central Retail a une forte présence au Vietnam, un marché sur lequel il est entré il y a plus de 20 ans", a déclaré un analyste du Kasikorn Research Center, cité par Nikkei Asia. "Cette fois, il déplacera son objectif d'investissement des magasins physiques vers la technologie pour étendre sa plate-forme de vente et gagner une plus grande clientèle."

Central Retail compte 340 centres commerciaux et magasins ainsi que 10 marques de vente détail au Vietnam, dont Go! Mall, Nguyen Kim, SuperSports et Top Market, couvrant les ventes d'électronique, de vêtements de sport et d'épicerie.

La société dispose également de BIPBIP, une plate-forme de commerce alimentaire et d'épicerie en ligne qui stocke plus de 12.000 articles et compte 12 millions de clients.

Central Retail espère que son investissement de 30 milliards de THB l'aidera à devenir la plus grande plateforme de distribution alimentaire et immobilière du Vietnam.

Outre l'expansion des opérations existantes, il cherchera également à acheter des entreprises qui peuvent aider à étendre sa portée.

La société met en avant une stratégie commerciale qu'elle appelle "omnicanal" qui permet aux consommateurs en ligne de choisir de récupérer leurs commandes ou de les faire livrer. Central Retail s'attend à ce que les ventes multicanales représentent plus de 15 % du total de l'entreprise au cours des prochaines années, contre 8 % actuellement. - VNA