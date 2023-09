Lors de la cérémonie au cours de laquelle les autorités vietnamiennes leur ont remis un certificat d'investissement aux responsables de SKC et d'Ecovance. Photo : VNA

Séoul (VNA) –La compagnie SKC, une unité chimique du groupe sud-coréen d'énergie et de télécommunications SKC, envisage de construire une usine au Vietnam pour produire des matériaux pour plastiques biodégradables , dans le cadre de ses efforts pour développer le secteur des matériaux respectueux de l'environnement.Cette compagnie a informé le 25 septembre, que l'usine d'Ecovance, une coentreprise entre SKC et deux autres partenaires de la République de Corée, serait établie dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord) du Vietnam, pour fabriquer du polybutylene adipate terephthalate (PBAT), un copolymère biodégradable largement utilisé comme matière première pour les plastiques généraux.Cette usine devrait être opérationnelle en 2025 et produire 70.000 tonnes de PBAT par an.Des responsables de SKC et d'Ecovance se sont rendus à Hai Phong le 22 septembre pour assister à une cérémonie au cours de laquelle les autorités vietnamiennes leur ont remis un certificat d'investissement.Ecovance se spécialise dans le développement de PBAT avec une durabilité améliorée. Le PBAT est largement utilisé dans les plastiques à usage général, depuis les films industriels et les contenants alimentaires jusqu'aux couches et masques.SKC prévoit de construire également un établissement pour produire chaque année 36.000 tonnes de matériaux biodégradables, nommée Limex, toujours à Hai Phong, selon l'entreprise.SKC se transforme en une entreprise de matériaux avancés largement engagée dans la fabrication de matériaux pour batteries secondaires et d'autres composants avancés tels que les emballages de semi-conducteurs. -VNA