Hanoï, 4 décembre (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, a tenu le 3 décembre une séance de travail avec le président du groupe sud-coréen Lotte, Shin Dong-bin, pour informer des résultats commerciaux du groupe en 2018 et de son plan d'accroître les investissements dans la capitale dans le temps à venir.

Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, (droite) et le président du groupe sud-coréen Lotte, Shin Dong-bin. Photo : VNA

Selon M. Shin Dong-bin, Lotte a injecté 40.000 milliards de dongs (1,71 milliard de dollars) dans ses projets au Vietnam et a créé environ 20.000 emplois pour les travailleurs locaux. En outre, le groupe a soutenu le Vietnam dans la formation et le développement de ses ressources humaines et aidé les projets de startup. Certaines bourses de Lotte ont été accordées à d'excellents étudiants vietnamiens depuis 2008, tandis que les startups vietnamiennes ont reçu l'aide du groupe à partir de 2016.Lotte est en train de réaliser plusieurs projets de grande envergure à Hanoi, notamment le centre commercial Lotte Mall dans l'arrondissement de Tây Ho, a-t-il déclaré, souhaitant être accueilli par les habitants.Lotte a un potentiel énorme pour renforcer les investissements au Vietnam, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie, a déclaré M. Shin Dong-bin, ajoutant que Hanoi comme un marché crédible lorsque le taux de réservation d'hôtel au Lotte Center a atteint 98% et 100% les 3 et 4 décembre.Après avoir salué les activités de Lotte à Hanoi, le président du Comité populaire municipal Nguyên Duc Chung a affirmé que le groupe Lotte avait apporté une contribution significative aux projets de bien-être social de la ville et avait créé des conditions favorables pour que les produits agricoles de Hanoi se retrouvent sur les tablettes des chaînes de Lotte Mart en République de Corée.Soulignant le développement économique de Hanoi, il a déclaré que pour la 8e année consécutive, Hanoi avait enregistré une croissance soutenue, le produit intérieur brut ayant augmenté de 8,56% par rapport à l’année précédente.