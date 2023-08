Société Promouvoir la transformation numérique dans l'enseignement professionnel Selon Trân Van Tu, recteur du Collège d'économie de Hô Chi Minh-Ville, la transformation numérique a été engagée à tous les niveaux, dans toutes les branches, agences et établissements d'enseignement professionnel.

Sciences Atelier international sur les matériaux et dispositifs avancés à Thai Nguyen Le 4e atelier international sur les matériaux et dispositifs avancés (International Workshop on Advanced Materials and Devices - IWAMD) a débuté le 11 août dans la province de Thai Nguyen (Nord).