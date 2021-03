Hanoi (VNA) – Le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam) a bien maintenu ses activités, avec de nombreux objectifs dépassés, au cours des deux premiers mois de cette année.

PetroVietnam a maintenu ses activités de manière stable lors des deux premiers mois de cette année. Photo : VNA

Le groupe a exploité 3,07 millions de tonnes d’équivalent pétrole en deux mois et produit 2,9 milliards de kWh d’électricité, 27.200 tonnes d’engrais azotés et 1,1 million de tonnes de pétrole et d’essence, a déclaré son directeur général Lê Manh Hung.PetroVietnam a enregisté un chiffre d’affaires de 94,5 billions de dôngs (près de 4,1 milliards de dollars), dépassant de 1% son plan tandis que sa contribution budgétaire était estimée à 11,44 billions de dôngs, dépassant de 9% l’objectif fixé.Le géant vietnamien des hydrocarbures a construit cinq chaînes de valeur au sein du groupe et prévoit d’en créer trois autres.Afin d’achever les tâches définis en mars et au premier trimestre de cette année, Lê Manh Hung a demandé aux unités de continuer à surveiller de près les prix du pétrole, les taux de change et le crédit afin d’élargir le marché pour des produits et services du groupe. –VNA