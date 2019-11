Le groupe musical Mezzotono. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Mezzotono est un groupe à la renommée mondiale grâce à ses performances A cappella. Il se rendra au Vietnam le 19 novembre 2019 pour présenter son spectacle Mezzotono : "made in Italy" Vietnam tour 2019.



Mezzotono se compose de 5 membres : Luigi Nardiello, Fabio Lepore, Daniela Desideri, Tanya Pugliese et Alessandro Gnolfo. Diplômés du Conservatoire national, ils se produisent dans des universités internationales, des académies fédérales et collaborent avec de nombreux artistes internationaux.



Mezzotono est apparu à plusieurs reprises à la télévision italienne notamment dans l’émission italienne "Italia’s Got Talent". Le groupe a sorti un album intitulé Mezzotono en 2008 et a été sélectionné la même année parmi les 10 meilleurs groupes de chant en Italie. Le dernier album du groupe, Mad in Italy est sorti en 2015.



Plus récemment, Mezzotono a attiré l'attention du grand public avec son medley composé du Mambo Italiano et de la mélodie coréenne Gangnam Style dans un clip vidéo hilarant filmé dans de nombreux endroits célèbres du monde entier.



"Notre nom, Mezzotono, signifie demi-ton, un nom audacieux qui fait immédiatement penser à notre musique et notre passion. Nous avons eu l'occasion de visiter votre pays et de jouer à Hanoi en 2014, et nous aimons la chaleur du public vietnamien. Cette fois-ci, nous serons à Hô Chi Minh-Ville. Nous sommes enthousiastes et impatients de rencontrer de nouveaux publics et de savourer la gastronomie vietnamienne à Saigon. De plus, nous offrirons également au public un court extrait de la chanson folklorique vietnamienne Hồ Trên Núi dans un style A cappella", a résumé le quintette avec enthousiasme.-CVN/VNA