Photo : EPA



Binh Duong (VNA) - Le groupe japonais Sharp promeut un autre projet d'investissement à grande échelle dans la province de Binh Duong (Sud), spécialisé dans les produits électroniques, les composants de haute technologie, les smartphones, les appareils électroménagers, les produits de soin de santé…, a annoncé son président, Hashimoto.

Il a ajouté que son groupe exploitait efficacement deux projets au Vietnam que sont les usines de fabrication situées dans le Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) I et le VSIP II (élargi). Ces deux projets maintiennent une production stable, contribuant à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Lors d'une séance de travail avec les dirigeants du Comité populaire provincial, Hashimoto a hautement apprécié la province en tant que localité offrant un environnement d'investissement attrayant, conformément aux critères de Sharp. Par conséquent, le groupe prévoit de continuer à développer de nouveaux projets pour augmenter la chaîne d'approvisionnement.

Il a souhaité que la province de Binh Duong apporte son soutien au groupe en matière de terrains, de main-d'œuvre, des infrastructures de transport, d’incitations fiscales, de dépenses pour l’investissement et la construction.



Le vice-président permanent du Comité populaire provincial Mai Hung Dung a félicité le groupe Sharp pour avoir choisi Binh Duong comme lieu d'expansion de son investissement et a exprimé sa joie d'accueillir le groupe pour continuer à injecter des capitaux dans des projets de production de haute technologie dans la province.



Au cours des 6 premiers mois de 2022, Binh Duong a attiré plus de 2,5 milliards de dollars d'investissements étrangers. -VNA