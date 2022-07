Hanoï, 8 juillet (VNA) - Le Groupe Hoa Phat a annoncé avoir vendu près de 4 millions de tonnes d'acier au premier semestre 2022, en hausse de 6 % par rapport à la même période l'an dernier.

Photo d'illustration : VNA

Sur ce chiffre, l'acier de construction et l'acier laminé à chaud (HRC) ont atteint 2,38 millions de tonnes et 1,4 million de tonnes, en hausse de 29 % et 7 % d'une année sur l'autre, respectivement.

Rien qu'en juin, le Groupe a enregistré une forte augmentation des ventes d'acier de construction, atteignant 348.000 tonnes, en hausse de 51 % d'un mois sur l'autre.

Le résultat a été attribué à l'augmentation des ventes sur le marché du Sud et à la forte exportation, avec des hausses respectives de 200% et 60% sur la même période en 2021.

Le Groupe a indiqué avoir maintenu sa forte croissance à l'export grâce à l'exploitation de quelques nouveaux marchés comme Singapour et Hong Kong (Chine). Les commandes des marchés traditionnels tels que le Canada, le Japon, le Cambodge et la Thaïlande restent stables.

Au cours des six premiers mois de l’année, le Groupe a produit 4,3 millions de tonnes d'acier brut, soit 8 % de plus que la période correspondante en 2021.

Hoa Phat est le plus grand producteur d'acier au Vietnam. Il a créé des emplois et des revenus stables pour près de 30.000 travailleurs dans tout le pays, ainsi qu'en Australie et à Singapour.- VNA