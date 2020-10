Photo d'illustration: VNA

Da Nang (VNA) – Le groupe FPT souhaite coopérer avec la ville centrale de Da Nang dans l'e-gouvernance.

Dans l'après-midi du 29 septembre, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville, Nguyen Van Quang, a travaillé avec les dirigeants du groupe FPT pour résoudre les problèmes des projets en cours et a proposé des plans pour continuer à mettre en œuvre efficacement le plan de coopération entre Da Nang et FPT.

Le dirigeant du groupe FPT Nguyen Van Khoa a proposé de coopérer avec la ville de Da Nang dans certains contenus de la feuille de route de transformation numérique pour la période 2021-2025 et des orientations pour 2030.

Dans le même temps, FPT souhaite coopérer avec Da Nang dans la mise en œuvre d'autres services tels que: déploiement d’une plate-forme pour connecter tous les services de partage de données; complètement des entrepôts de données et du centre de partage de données ; déploiement de la médecine numérique et d'hôpitaux intelligents, d'examens et traitements médicaux à distance, du centre de trafic intelligent et d’éducation en ligne...

Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville, Nguyen Van Quang, a souhaité que FPT promeuve les start-ups créatives dans la ville.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de piloter le modèle de soutien à l'e-gouvernance du district de Ngu Hanh Son. -VNA