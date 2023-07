Hanoi (VNA) – Le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam ou PVN) a exploité 5,3 millions de tonnes de pétrole brut au premier semestre de cette année, dépassant son plan semestriel de 14,3%.

Vue de la plateforme pétrolière Lion blanc. Photo: VNA



Le géant vietnamien des hydrocarbures a réalisé une production de 4,4 tonnes de pétrole brut au Vietnam et 900.000 tonnes à l’étranger, soit une hausse respective de 16,9% et 3% par rapport au plan semestriel fixé, a-t-il précisé.

Au cours des six premiers mois de 2023, le groupe a également exploité 4,16 m3 de gaz (+27,1%), généré 12,66 milliards de kWh d’électricité (+4,5%), produit 877.500 tonnes d’engrais azotés (+10,6%) et 3,53 millions de tonnes d’essence et de pétrole excluant les produits de Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC (16,6%).

La plupart des unités membres du groupe ont dépassé leur plan semestriel, notamment la société mère – Petrovietnam, Vietsovpetro, PVEP, PV GAS, PTSC, PVDrilling et PVTrans.

En conséquence, PetroVietnam a réalisé des revenus estimés à 420,1 billions de dôngs au cours de cette période, dépassant son plan de 24%. Ses contributions au budget de l’Etat (celles de Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC non comprises) sont estimées à 66 billions de dôngs, soit 63% de plus que son plan.

Le groupe a enregistré des bénéfices consolidés avant impôt supérieurs au plan semestriel et assuré un approvisionnement stable et maximal en produits stratégiques : gaz, électricité, engrais azotés, essence et pétrole pour la vie quotidienne et la production.

Le méthanier Maran Gas Achilles transportant près de 70.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) accoste le 10 juillet 2023 au terminal GNL de Thi Vai, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud). Photo: VNA



Au cours des six premiers mois, Petrovietnam a achevé l’investissement et mis en exploitation le 27 avril 2023 la centrale thermique Thai Binh 2, contribuant à l’approvisionnement en électricité au milieu de la récente pénurie d’électricité, en particulier dans le Nord.

Entre-temps, il a scellé le 29 juin 2023 avec le groupe Electricité du Vietnam un texte sur la passation des dossiers des centrales thermiques Ô Môn III et Ô Môn IV, alors que le projet de modernisation et d’expansion de la raffinerie de Dung Quât progressait avec l’approbation par le gouvernement de l’ajustement de sa politique d’investissement, le 5 mai 2023, et l’appel d’offres pour l’étude de fasabilité en cours d’achèvement par l’investisseur BSR.

Le terminal GNL (gaz naturel liquéfié) de Thi Vai dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, le complexe le plus grand et le plus moderne du Vietnam, a reçu le 10 juillet 2023 la première cargaison de 70.000 tonnes de GNL importée au Vietnam, livrée par le méthanier Maran Gas Achilles, battant pavillon grec.

Au cours des six derniers mois de l’année, PetroVietnam continuera à mettre en œuvre de manière synchrone de nombreuses solutions pour atteindre ses objectifs. Le groupe devra renforcer ses activités d’investissement, dont celles liées au projet du bloc B, à la réception et à la prise de livraison des centrales thermiques Ô Môn III et Ô Môn

Le groupe et ses unités prévoient d’accélérer la transformation numérique, d’établir des bases de données, de s’engager dans la transition énergétique, de déployer le modèle d’économie du partage et de l’économie circulaire, de développer des stratégies de capital, de mettre en œuvre le décret n°45/2023/ND-CP guidant la mise en œuvre de la Loi sur le pétrole et le gaz de 2022. – VNA