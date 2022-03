Hanoi (VNA) – Le groupe de travail sur le transport maritime (MTWG) de l’ASEAN a terminé les dix ordres du jour au cours de sa 42e réunion organisée les 9 et 10 mars par le Vietnam.

Vue de la 42e réunion du groupe de travail de l’ASEAN sur le transport maritime. Photo : VNA

Présidé par l’Administration maritime du Vietnam (VINAMARINE), l’événement virtuel a réuni dix États membres de l’ASEAN, des associations régionales de ports maritimes et d’armateurs, l’Organisation maritime internationale (OMI) et les partenaires de dialogue du bloc régional - la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Europe, la République de Corée et l’Inde.

Le directeur général adjoint de VINAMARINE, Hoàng Hông Giang, a déclaré qu’il avait mis à jour l’état d’avancement de la mise en œuvre des objectifs de transport durable et des objectifs spécifiques du transport maritime.

Ils comprenaient ceux liés au marché maritime unifié de l’ASEAN et au développement de ports intelligents et verts dans le cadre du plan stratégique de transport de Kuala Lumpur 2016-2025 ; et des mesures visant à minimiser les augmentations des taux de fret maritime dans le cadre de la relance globale de l’ASEAN.

Hoàng Hông Giang a indiqué que la conférence avait obtenu des résultats positifs concernant l’accord de coopération maritime ASEAN-Inde, avec un consensus général atteint sur un certain nombre de questions, en particulier la recherche et le sauvetage et l’expansion de la coopération.

Selon le responsable, la pandémie de Covid-19 représente une force motrice invisible pour que la communauté maritime du bloc régional soit plus active dans le lancement d’initiatives pour la promotion du développement maritime.

Partageant leurs expériences lors de la réunion, les pays membres participants tels que la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie et le Myanmar ont souligné la nécessité d’un plan national de coordination sur le transport maritime, l’augmentation de la connexion entre les ports de chaque pays et l’application des technologies numériques et des mécanismes de dédouanement en ligne aux exigences nationales et régionales de prévention et de contrôle du Covid-19.

Une proposition notable était le concept de «risque commun» sur l’environnement écologique dans les activités maritimes afin de fournir des solutions d’atténuation des risques. Avec son soutien, le Vietnam a exprimé son souhait que les pays membres comme l’Indonésie, la Malaisie et Singapour continuent d’étudier la proposition pour de plus amples discussions et un accord. – VNA