Hanoi (VNA) – Le Grand dictionnaire tchèque-vietnamien, rédigé par l’ingénieur vietnamien Nguyên Quyêt Tiên et ses confrères tchèques, est le grand gagnant de la 27e édition des prix «Dictionnaire de l’année» tenue récemment à Prague, en République tchèque.

L’ingénieur vietnamien Nguyên Quyêt Tiên avec le prix littéraire tchèque 2019. Photo: VNA

L’ouvrage, qui comprend six volumes avec environ 120.000 entrées, s’est vu décerner le premier prix par l’Union des interprètes et traducteurs (JTP) qui regroupe environ 500 traducteurs, encyclopédistes, pédagogues et chercheurs tchèques, slovaques et d’autres pays.La cérémonie de remise des prix sera organisée le 15 mai dans le cadre du Salon international du livre de Prague.L’année dernière, le Grand dictionnaire tchèque-vietnamien a remporté le Prix littéraire tchèque 2019 qui récompense ses contributions exceptionnelles au développement de la culture et de la littérature tchèques.L’Association des écrivains tchèques a courronné le 10 novembre dernier cet ouvrage en récompense d’un projet monumental rédigé en plusieurs années qui se distingue par ses valeurs littéraires et culturelles et contribue à servir de pont reliant les cultures et les peuples des deux pays. – VNA