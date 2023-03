Les relations entre le Vietnam et les Pays-Bas se sont développées au cours des 50 dernières années avec un accent mis sur la coopération dans l’agriculture, la gestion de l’eau et l’investissement.

Les relations entre le Vietnam et la Malaisie se sont de plus en plus renforcées et développées, notamment depuis que les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mars 1973.