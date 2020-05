L'ambassadeur du Vietnam en Espagne Hoang Xuan Hai remet des cadeaux du gouvernement vietnamien à la communauté des Vietnamiens en Espagne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien, par le biais de l'ambassade du Vietnam en Espagne, a offert jeudi 28 mai, 1.500 masques de protection en tissu antibactérien à la communauté vietnamienne dans ce pays.



À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Espagne Hoang Xuan Hai a souligné des sentiments et l’attention du gouvernement vietnamien accordés à la communauté des Vietnamiens à l’étranger. L’ambassade du Vietnam en Espagne continuera d’offrir des masques à la communauté vietnamienne vivant dans ce pays, a-t-il fait savoir.



Il a également rappelé que le 2 avril, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait envoyé une lettre de sympathie à son homologue espagnol, Pedro Sanchez. Le 22 avril, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu un entretien téléphonique avec la ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya, pour partager l'expérience en matière de prévention et de lutte contre le COVID-19 ainsi que les mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale.



Plus tôt, le 7 avril, par procuration du Premier ministre vietnamien, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a remis à l'Espagne 110.000 masques en tissu antibactérien d'une valeur totale de de 70.000 dollars.



La communauté vietnamienne en Espagne ne compte qu’environ 2.000 personnes, dont 600 étudiants. Ces derniers temps, l'ambassade du Vietnam maintenait toujours des contacts étroits avec la communauté et l’association des étudiants vietnamiens pour soutenir la communauté dans la prévention de COVID-19 et a soutenu le rapatriement de 49 citoyens vietnamiens, a-t-fait savoir. -VNA