Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur d'Israël au Vietnam, Nadav Eshca, a déclaré apprécier la direction du gouvernement vietnamien en 2021, notamment dans le domaine de la santé et la garantie de la sécurité sociale.



Lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l'ambassadeur a affirmé que malgré le COVID-19, les relations commerciales entre le Vietnam et Israël avaient saisi de nombreuses opportunités.

Évaluant les efforts du gouvernement vietnamien dans la réponse au COVID-19, Nadav Eshca a estimé que le Vietnam avait fait preuve de professionnalisme dans la prévention de l'entrée du COVID-19 dès son apparition. En effet, pendant la première année où la plupart des pays dont Israël étaient aux prises avec l'épidémie, la vie au Vietnam était presque normale. Grâce à cela, de nombreuses vies ont été sauvées et c'était un grand succès du gouvernement vietnamien, a-t-il indiqué.



De plus, le gouvernement vietnamien a fait tout son possible pour trouver les solutions médicales les plus efficaces en vue de contrôler l’épidémie, notamment le programme de vaccination contre le COVID-19. Jusqu'à présent, le Vietnam est l'un des pays ayant un taux élévé de vaccination au monde. Et grâce à cela, bien qu'il y ait encore de nombreuses infections, le taux de mortalité a considérablement baissé. Avec ces résultats, le Vietnam en a bien fait sur le plan sanitaire, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur d'Israël au Vietnam, Nadav Eshca. Photo: VNA

Sur le plan économique, l'économie vietnamienne est toujours sous contrôle. En particulier, même durant la pandémie, le commerce entre le Vietnam et Israël a augmenté de 36 % en 2020, et de 15 à 20 % en 2021. Malgré la pandémie, les relations commerciales entre les deux pays ont toujours saisi de nombreuses opportunités, a estimé le diplomate isralien.



En plus, l'accord de libre-échange Vietnam-Israël, qui devra être signé cette année, créera une grande force motrice pour les deux économies et approfondira les relations traditionnelles entre les deux pays, a-t-il partagé.



Nadav Eshcar a déclaré qu’une fois entrée en vigueur, l'accord de libre-échange Vietnam – Israël pourrait porter les échanges commerciaux bilatéraux à 3-4 milliards de dollars par an, au lieu de près de 2 milliards d’aujourd’hui.



Les négociations sur cet accord ont commencé en décembre 2015. A ce jour, le Vietnam et Israël sont dans les dernières étapes des négociations pour signer un accord de libre-échange en 2022.

Une zone agricole de haute technologie dans le district de Cu Chi, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Concernant l'accord de coopération dans le domaine du travail dont les négociations ont commencé début 2021 en vue d’envoyer des travailleurs vietnamiens dans le secteur agricole en Israël, l'ambassadeur israélien a déclaré que les deux parties menaient des négociations avec prudence pour parvenir à un consensus élevé, notamment pour garantir tous les droits des travailleurs.



Chaque année, environ 700 étudiants vietnamiens arrivent en Israël pour étudier et travailler dans des fermes de production agricole de haute technologie. Avec leurs connaissances, dès leur retour au Vietnam, ces étudiants peuvent créer des start-up dans le domaine de l’agriculture, a dit l’ambassadeur.



Le Vietnam et Israël ont établi leurs relations diplomatiques officielles en 1993. Depuis, les relations bilatérales se sont de plus en plus développées dans de nombreux domaines, en particulier la coopération scientifique, technologique et commerciale. Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial d'Israël en Asie du Sud-Est avec un chiffre d'affaires commercial d'environ 1,8 milliard de dollars en 2020. -VNA