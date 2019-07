Le général de division Werachon Sukondhapatipak, porte-parole adjoint du gouvernement thaïlandais. Photo: news.thaivisa.com



Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais s’efforce de stabiliser les prix du riz selon le mécanisme du marché. Les agriculteurs sont invités à accepter les directives du gouvernement destinées à résoudre les problèmes dans la filière de la riziculture.

Selon le général de division Werachon Sukondhapatipak, porte-parole adjoint du gouvernement thaïlandais, le Premier ministre Prayuth Chan-ocha a souligné que le ministère de l’Agriculture et des Coopératives (MOAC) poursuivrait cette année des projets visant à promouvoir les ventes de riz et la production rizicole, à réduire les coûts de production et à limiter les risques de prix.

En ce qui concerne les directives du nouveau gouvernement, le Premier ministre tiendra compte des intérêts durables des agriculteurs, a déclaré le 14 juillet Werachon Sukondhapatipak.

Le nouveau gouvernement continuera de promouvoir la production axée sur le marché et d'encourager les agriculteurs à créer des revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. -VNA