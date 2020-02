Selon le Département royal de l’Irrigation, l’eau restante est suffisante pour les activités quotidiennes, sauf pour la riziculture hors saison. Photo: http://thainews.prd.go.th



Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives a assuré d’approvisionner suffisamment l'eau potable pendant toute la saison sèche tandis que les agences compétentes s’efforcent de remplir les barrages le long de la fleuve Chao Phraya.



Le vice-ministre de l'Agriculture et des Coopératives Thammanat Prompow, les cadres et les responsables des organes concernés se sont réunis le 16 février au barrage de Pasak Jolasid dans la province de Lopburi pour évaluer les effets de la sécheresse actuelle.



Le vice-ministre Thammanat Prompow a souligné que la sécheresse de cette année pourrait être considérée comme la pire depuis de nombreuses années. Cependant, le Département royal de l’Irrigation a assuré que l’eau restante était suffisante pour les activités quotidiennes, sauf pour la riziculture hors saison.



Les statistiques collectées de quatre grands barrages, à savoir Bhumibol, Sirikit, Kwae Noi Bam Rung Dan et Pasak Jolasid, montrent qu’environ 3,477 milliards de m3 ou 19% de la capacité totale sont en stock, après une réduction continue par rapport à novembre avec 5,377 milliards de m3.



Le niveau d'eau en novembre dernier était déjà considéré comme le deuxième plus bas en 20 ans, juste derrière 2015 avec seulement 4,247 milliards de m3.



Les niveaux d'eau sont plus bas dans les barrages en raison des conditions météorologiques inhabituelles, entraînant des précipitations inférieures au niveau moyen. Le public est invité à utiliser l'eau avec parcimonie, tandis que les agriculteurs doivent s'abstenir de pratiquer la riziculture hors saison.



Une opération pluviale complète est prévue à partir de demain, pour permettre aux barrages d'augmenter le stockage d'eau.



Auparavant, lors de sa visite dans la province de Phayao, l’une des 21 localités les plus touchées par la sécheresse, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a déclaré que de nombreux nouveaux projets de gestion de l'eau étaient en cours d’élaboration pour aider à atténuer la sécheresse.



La sécheresse en Thaïlande dure entre novembre et mai. Selon les prévisions, les responsables thaïlandais mèneront une opération d'ensemencement des nuages afin de provoquer des pluies artificielle à partir de 17 février en vue d’augmenter les réserves des barrages. -VNA