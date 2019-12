Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien est disposé à créer des conditions favorables pour que Nike opère à long terme au Vietnam, a déclaré le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê en recevant le vice-président de Nike, Chris Helzer, mardi 17 décembre à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê (à droite) et le vice-président de Nike, Chris Helzer. Photo: VNA

Il a ajouté que le gouvernement intensifie la réforme administrative et d’autres efforts pour améliorer l’environnement des affaires et faciliter le développement des activités pour les investisseurs étrangers, en particulier ceux des États-Unis.Le gouvernement a soumis au Bureau politique pour approbation un projet visant à accroître l’efficacité de l’attraction des investissements étrangers, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam institutionnalise cette question en amendant la Loi sur l’investissement et la Loi sur les entreprises.Le vice-Premier ministre a espéré que Nike va élargir la liste des sources de matières premières provenant du Vietnam, augmenter le contenu local de ses produits et aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur capacité à rejoindre les chaînes d’approvisionnement du groupe.Il a affirmé que le Vietnam ne poursuit pas de politique sur l’excédent commercial avec les États-Unis et la manipulation monétaire. En fait, le pays s’efforcer d’acheter plus de produits fabriqués aux États-Unis pour équilibrer le commerce bilatéral, a-t-il dit.Vuong Dinh Huê a déclaré à son invité que 2020 sera une année importante et a suggéré au groupe de prendre des initiatives, telles que la fourniture de produits exclusifs pour les 31es Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) qui auront lieu au Vietnam.Pour sa part, Chris Helzer a déclaré que l’usine de Nike au Vietnam est sa plus grande et sa plus importante du genre au monde.Outre les activités commerciales, Nike s’intéresse également aux activités sociales et a coordonné avec certaines écoles du Vietnam pour mettre en œuvre des programmes de développement d’activités sportives et de plein air pour les enfants vietnamiens, a-t-il déclaré.Chris Helzer a fait des propositions concernant la coopération avec des partenaires vietnamiens dans la formation des ressources humaines de haute technologie pour desservir l’usine de Nike au Vietnam, et les conditions favorables pour que le groupe signe des contrats sur l’utilisation des énergies renouvelables conformément à sa politique de transition à une énergie respectueuse de l’environnement .Il a également demandé à l’Assemblée nationale du Vietnam de ratifier rapidement l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA). - VNA