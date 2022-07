Hanoi (VNA) – Les délégués à la conférence en ligne entre le gouvernement et les 63 provinces et villes et à la réunion périodique du gouvernement ouvertes lundi 4 juillet à Hanoi ont convenu de l’objectif d’atteindre une croissance du PIB d’environ 7,0% en 2022.

Vue de la conférence en ligne entre le gouvernement et les 63 provinces et viles et de la réunion périodique du gouvernement, le 4 juillet. Photo : VNA

Cet objectif ambitieux qui dépasse d’environ 0,5% l’objectif proposé par l’Assemblée nationale et fixé par le gouvernement à 6-6,5%, est censé donner un nouvel élan à la croissance économique du pays en 2023.Le Vietnam a enregistré d’importantes réalisations socio-économiques au cours du premier semestre de cette année malgré les incertitudes mondiales et les difficultés intérieures, a déclaré en ouverture le Premier ministre Pham Minh Chinh.Le chef du gouvernement a évoqué un contexte d’incertitudes et d’inflation dans le monde qui menace la reprise, avant d’affirmer les grandes réalisations du pays, de la stabilisation macro-économique à la protection de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, en passant par le maintien de la sécurité sociale, de l’ordre et de la paix sociaux.Le Vietnam a connu une reprise socio-économique rapide, affichant au premier semestre une croissance du PIB de 6,42%, équivalente à son niveau moyen d’avant-épidémie.La macroéconomie est restée stable, l’inflation a été maîtrisée, les grands équilibres ont été assurés, dont l’indice des prix à la consommation (IPC) moyen a augmenté de 2,44%, un niveau relativement faible.Le commerce extérieur a bondi de 16,4% sur la même période de l’an dernier, dont les exportations ont progressé de 17,3%, les importations, de 15,5%. Les IDE réalisés ont augmenté de 8,9%, ce qui montre que les entreprises et les investisseurs restent confiants dans les perpectives de relance et de développement de l’économie vietnamienne.Afin de soutenir la relance et le développement durable, les délégués ont souligné la nécessité de continuer à bien contrôler l’épidémie de Covid-19, d’adopter une politique monétaire prudente, de s’adapter de manière proactive aux risques d’inflation, d’administrer le crédit pour répondre aux besoins de la production et du commerce, d’assurer la sécurité énergétique et alimentaire. – VNA