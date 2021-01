Hanoi (VNA) – Le ministre et présidpent de l’Office du gouvernement Mai Tiên Dung a déclaré lundi 4 janvier que l’ouverture de l’économie a été mise en œuvre par le Vietnam avec la signature de nombreux accords de libre-échange.

Le ministre et présidpent de l’Office du gouvernement Mai Tiên Dung s’exprime lors de la conférence de presse du gouvernement à Hanoi, le 4 janvier. Photo : VNA

Cependant, en raison de l’épidémie de Covid-19, l’économie vietnamienne a rencontré de nombreux problèmes tels que le manque de conteneurs pour transporter des marchandises, a-t-il fait savoir lors d’une conférence de presse du gouvernement.Le gouvernement a chargé le ministère des Communications et des Transports de travailler à l’amélioration de la qualité des compagnies maritimes vietnamiennes pour rétablir les chaînes interrompues dans le commerce de marchandises.A ce sujet, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong a fait savoir que le Premier ministre a chargé son ministère de collaborer avec les organismes concernés pour formuler des solutions permettant de soutenir le mieux l’économie, les entreprises et les particuliers impactés par le Covid-19.Nous travaillerons avec d’autres ministères et secteurs en appréhendant la situation des effets du Covid-19 et les difficultés de l’économie pour en rapporter au Premier ministre aussi rapidement que possible, a-t-il indiqué.Les détails du deuxième paquet d’aide à l’économie, de son envergure et de ses modalités d’application seront disponibles dès que les conditions le permettront, a ajouté le vice-ministre Trân Quôc Phuong.Le responsable a également précisé que la réouverture du transport de passagers dépendait de plusieurs facteurs, notamment la pandémie de Covid-19 toujours en évolution complexe dans le monde.Par conséquent, la question du transport de passagers doit être examinée avec prudence et son calendrier soupesé et soumis au gouvernement et au Premier ministre en vue d’assurer la sécurité de la population, a-t-il noté.Soulignant l’important de la transformation numérique pour l’économie vietnamienne, il a également fait savoir que le ministère a proposé un programme de soutien aux entreprises à partir de 2021 pour accompagner leur digitalisation. – VNA