Hanoï (VNA) - Le gouvernement malaisien présentera son budget pour 2023 au Parlement le 7 octobre, plus tôt que prévu, a déclaré le ministre de la Justice Wan Junaidi Tuanku Jaafar.

Photo d'illustration : Reuters

Le budget devait auparavant être déposé le 28 octobre.

Le rééchelonnement du budget intervient alors que la Malaisie cherche à augmenter ses revenus dans le but de compenser une augmentation des dépenses en subventions pour la nourriture, le carburant et l'électricité dans un contexte de hausse des prix.

Le gouvernement prévoit de dépenser au moins 18 milliards de dollars en subventions et en aides en espèces cette année, le montant le plus élevé de l'histoire.

L'économie de la Malaisie a progressé de 8,9 % au deuxième trimestre, son rythme annuel le plus rapide en un an, stimulée par l'expansion de la demande intérieure et des exportations résilientes.- VNA