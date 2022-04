Les deux Premiers ministres vietnamien (gauche) et japonais. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement japonais attache une grande importance aux relations avec le Vietnam. Cela se reflète dans le soutien du Japon en biens et fournitures de défense au Vietnam, ainsi que dans la coopération dans la sécurité maritime.

L’estimation a été faite par le Prof. Dr Mie Oba de l'Université de Kanagawa lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information à Tokyo, à l’approche de la visite au Vietnam (30 avril au 1er mai) du Premier ministre japonais Fumio Kishida, dans le cadre de son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction,

Selon Mme Mie Oba, les relations entre le Vietnam et le Japon sont des relations mutuellement bénéfiques. Pour le Vietnam, les relations avec le Japon sont très importantes pour maintenir un bon équilibre entre les grandes puissances. Au contraire, le renforcement des relations avec le Vietnam apporte également des intérêts au Japon.

A propos des relations Japon-ASEAN, Mme Mie Oba a estimé que dans le contexte de la concurrence stratégique dans la région indo-pacifique de plus en plus féroce et de l'ordre régional en mutation, il était très important pour encourager l'autonomie stratégique de l'ASEAN en général et de chaque pays du bloc. Le Japon doit renforcer sa coopération en tant que partenaire fiable et tiers de l'ASEAN afin de renforcer l'autonomie stratégique du bloc régional et de chaque pays membres.

Concernant la perspective de coopération entre le Japon et l'ASEAN, Mme Mie Oba a constaté que les deux parties devaient renforcer la coopération dans cinq domaines : encourager et améliorer le Partenariat économique régional global (RCEP) ; répondre conjointement au nouveau cadre économique indo-pacifique des Etats-Unis ; promouvoir le développement des infrastructures ; coopérer dans l'énergie verte et la transformation numérique ; et promouvoir la capacité de sécurité maritime pour maintenir la paix et la stabilité dans le contexte stratégique indo-pacifique. -VNA