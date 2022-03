Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, président du Comité national de sécurité de l’aviation civile, a demandé d’organiser une inspection interdisciplinaire du travail de garantie de la sécurité aérienne adapté à l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Des passagers à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi. Photo : VNA

En 2022, il est prévu que l’économie se redressera, les activités de transport augmenteront fortement, y compris le transport aérien, posant ainsi des tâches très importantes pour la sécurité et la sûreté de l’aviation, a-t-il indiqué dans le communiqué n°59/TB-VPCP de l’Office du gouvernement en date du 1er mars 2022.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné que la tâche principale de 2022 consiste à perfectionner le système de documents juridiques normatifs sur la sécurité et la sûreté de l’aviation.

Le Comité national de sécurité de l’aviation civile est chargé d’organiser une inspection intersectorielle du travail de garantie de la sécurité de l’aviation, de prévention et de lutte contre le terrorisme et l’intervention illicite dans l’aviation civile dans les localités dotées d’un aéroport, a-t-il indiqué.

Il devra organiser un exercice au niveau national pour faire face à l’intervention illégale dans l’aviation civile, et en même temps une évaluation des risques de sécurité aérienne ainsi qu’une conférence pour évaluer les résultats de 5 ans de mise en œuvre du projet de renforcement des capacités de garantie de la sûreté de l’aviation.

Le dirigeant a chargé le ministère des Transports d’assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec le Comité de gestion des fonds d’Etat dans les entreprises pour piloter la réorganisation des forces de contrôle de la sécurité aérienne visant à fournir des services d’assurance de la sécurité aérienne en ligne avec les pratiques internationales, et de travailler avec le ministère de l’Intérieur pour évaluer la création de ces forces conformément aux règles en vigueur.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a demandé au ministère des Transports d’assumer la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec les ministères de la Sécurité publique, de la Défense, et de l’Éducation et de la Formation de rechercher et de construire des mécanismes et des réglementations sur l’ouverture de cours de formation réguliers au contrôle de la sécurité aérienne.



Le dirigeant a également chargé le ministère de la Défense d’assumer la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec les ministères, les branches et les localités d’élaborer des plans de réponse à l’intervention illégale des drones et des aéronefs ultra-légers dans l’aviation civile ; et de définir les responsabilités des ministères, des branches et des localités s’agissant de les superviser et les forcer à atterrir en urgence. – VNA