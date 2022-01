Hanoi (VNA) – Le gouvernement et les localités se sont réunis en visioconférence mercredi 5 janvier pour faire le bilan de 2021 et déployer les conclusions du Comité central du Parti et la résolution de l’Assemblée nationale sur les tâches de développement socio-économique pour 2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la visioconférence, le 5 janvier. Photo : VNA



Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’évaluer les résultats de la mise en œuvre des tâches politiques en 2021, d’affimer les bons côtés et d’identifier les défauts, d’expliquer leurs causes et de proposer les mesures correctives.



Le chef du gouvernement a souligné les réalisations socio-économiques du pays en 2021, notamment la stabilité macroéconomique maintenue, l’inflation jugulée, la croissance qui a atteint 2,58%, la valeur totale du commerce extérieur de 668,5 milliards de dollars avec un excédent commercial estimé à 4 milliards de dollars, et les investissements directs étrangers en hausse de 9,2%. Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’évaluer les résultats de la mise en œuvre des tâches politiques en 2021, d’affimer les bons côtés et d’identifier les défauts, d’expliquer leurs causes et de proposer les mesures correctives.Le chef du gouvernement a souligné les réalisations socio-économiques du pays en 2021, notamment la stabilité macroéconomique maintenue, l’inflation jugulée, la croissance qui a atteint 2,58%, la valeur totale du commerce extérieur de 668,5 milliards de dollars avec un excédent commercial estimé à 4 milliards de dollars, et les investissements directs étrangers en hausse de 9,2%.