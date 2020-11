Vientiane, 3 novembre (VNA) - Le gouvernement lao s'est engagé à supprimer les barrières et à améliorer encore l'environnement des affaires pour attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers.

Selon le vice-Premier ministre et ministre lao du Plan et de l’Investissement Sonexay Siphandone, jusqu'à la fin de l'année, le cabinet n'approuvera aucun nouveau projet minier pendant qu'il vérifie l'avancement des projets déjà autorisés.



Il réévaluera également les investissements dans le secteur hydroélectrique du pays, afin de s'assurer que tous les projets sont conformes à la loi et contribuent au développement national.



Le gouvernement lao prévoit de résoudre les problèmes économiques et d'attirer davantage d'investissements privés, a ajouté le responsable.



Sur la période 2016-2020, les investissements privés au Laos ont totalisé plus de 2,8 milliards de dollars, ce qui équivaut à 50,7% de l'investissement total dans le pays.



À l'avenir, l'investissement privé sera la principale source de capitaux. Le vice-Premier ministre lao a également appelé les organes gouvernementaux à adopter de meilleurs services et à faciliter les investissements privés.



Dans les temps à venir, le gouvernement continuera de supprimer les procédures administratives inutiles, afin de gagner du temps et de réduire les coûts pour les investisseurs.



En outre, le Laos doit améliorer les compétences de la main-d'œuvre, tout en encourageant les investisseurs étrangers à recruter des travailleurs locaux conformément à la loi. - VNA