Hanoi (VNA) - Le gouvernement devrait consolider la stabilité de la macro-économie pour renforcer l’économie nationale lorsque les risques ne sont pas encore apparus, ont déclaré des membres du Conseil consultatif national sur la politique financière et monétaire lors d’une réunion tenue mardi 2 juillet à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê lors de la réunion. Photo: VGP

La réunion, présidée par le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê, a permis de rassembler les avis afin de servir la réunion du gouvernement avec les localités du 4 juillet.

Au premier semestre de cette année, le pays a enregistré un taux de croissance du PIB de 6,76%, un excédent commercial de 1,64 milliard de dollars et un taux d’inflation de 2,64%.



La collecte budgétaire a atteint 53% du plan, les dettes publiques ont représenté 57% à 58% du PIB et les dettes gouvernementales, 49% du PIB.

Les membres du conseil ont convenu que des signes de risques de stabilité macro-économique n’apparaissaient pas encore mais les secteurs qui présentent d’importantes perspectives de croissance, tels que l’agriculture, l’industrie et les services connaissaient une croissance plus faible qu’en 2018, les exportations avaient tendance à chuter et les projets de partenariat public-privé et d’investissement privé se trouvaient confrontés à plusieurs obstacles.

Ils ont suggéré que le gouvernement continue à suivre de près l’évolution du commerce et des investissements dans le monde afin de stabiliser la macroéconomie, tout en renforçant les éléments internes permettant de faire face aux impacts externes, en facilitant les échanges et en même temps contrôlant les fraudes commerciales.

Le gouvernement et la Banque d’État du Vietnam doivent prêter attention aux effets prévus de nouvelles monnaies virtuelles sur les politiques budgétaire et monétaire du pays, ont-ils déclaré.

Ils ont appelé à la promulgation rapide de réglementations juridiques sur les paiements sans numéraire et au perfectionnement du système juridique en matière d’investissement, d’entrepreuneuriat, de partenariat public-privé. – VNA