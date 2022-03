Hanoi (VNA) - Un conseil d’évaluation composé de représentants de plusieurs ministères et agences a été créé pour évaluer le plan de développement du réseau de presse, de radio et de télévision, d’information électronique et d’édition pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Ces dernières années, la presse vietnamienne a connu un développement rapide et vigoureux sur tous les plans. Photo: baochinhphu.vn

Le conseil d’évaluation sera dirigé par le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung et le vice-ministre de l’Information et de la Communication Pham Anh Tuân sera le vice-président du conseil, selon la décision 276/QD-TTg signée par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Les membres du conseil comprennent des responsables des ministères de la Sécurité publique, de la Défense, de la Justice, du Plan et de l’Investissement, des Finances, de l’Intérieur, des Ressources naturelles et de l’Environnement, de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que des représentants de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, du journal Nhân Dân, de l’Agence vietnamienne d’information, de la Radio du Vietnam et de la Télévision du Vietnam.

Le conseil sera chargé d’organiser l’évaluation du plan global de développement du réseau de la presse, de la radio, de la télévision, de l’information électronique et de l’édition pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 conformément aux dispositions de la Loi sur la planification. Il sera dissout une fois le plan approuvé par le Premier ministre. – VNA