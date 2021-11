Hanoï, 6 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 6 novembre une réunion gouvernementale pour examiner les performances socio-économiques au cours de dix premiers mois de 2021.

Panorama de la réunion périodique du gouvernement. Photo : VNA

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que plusieurs événements importants ont eu lieu en octobre, notamment la 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Parti du 13e mandat et la deuxième session de l'Assemblée nationale.



Pour ces deux événements, le gouvernement a activement préparé des documents et des rapports à présenter au Comité central et à l'organe législatif, axés sur le développement socio-économique et la prévention et le contrôle de la pandémie, a-t-il indiqué.



Il a également évoqué les activités extérieures auxquelles il a participé, notamment sa participation aux 38e et 39e Sommets de l'ASEAN et à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, et la tournée de travail en Europe.



En octobre, le gouvernement a publié la Résolution 128 sur une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, et le ministère de la Santé a également publié une décision pour finaliser cette Résolution.

Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam avait changé sa façon de penser et sa méthode de lutte contre la pandémie vers la gestion des risques, au lieu de poursuivre une politique « zéro COVID ».

Lors de la réunion, les membres du gouvernement ont discuté des réalisations et des lacunes des dix derniers mois, et ont proposé des solutions et des tâches pour novembre et décembre, les deux mois importants pour la reprise économique, la croissance et la garantie du bien-être social.

Lors d'une conférence de presse tenue après la réunion, le ministre et président du bureau du gouvernement, Tran Van Son, a déclaré que le gouvernement a appelé à davantage d'efforts pour élaborer et achever rapidement un programme national de relance économique et accélérer la deuxième injection de vaccins contre le COVID -19 pour les zones touchées par la pandémie.- VNA