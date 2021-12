Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a affirmé lundi 6 décembre au directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Hoo, que le gouvernement vietnamien soutient la stratégie d’affaires durable du groupe au Vietnam.

Il a informé de sa prochaine visite officielle en République de Corée durant laquelle il s’entretiendra avec son homologue sud-coréen sur le bilan de la coopération économique entre les deux pays depuis le premier dialogue sur la coopération économique au niveau de vice-Premier ministre en 2019.Le Vietnam met pleinement en œuvre ses engagements pris envers les investisseurs, a-t-il déclaré, invitant les entreprises à proposer des solutions appropriées et efficaces conformément à la législation vietnamienne et aux engagements internationaux pour assurer l’hamonisation des intérêts des entreprises et du pays.Avec un meilleur accès aux vaccins contre le Covid-19, le gouvernement a adopté la résolution n°128-NQ/CP portant promulgation des règles sur l’adaptation sûre, flexible et le contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19, a-t-il fait savoir.Le gouvernement s’emploie à accéder activement aux vaccins et médicaments pour permettre aux entreprises de combattre l’épidémie et de développer leurs activités dans la nouvelle normalité, a-t-il indiqué.Dans le même temps, il a espéré que les entreprises, notamment les grandes entreprises comme Samsung, collaborent au mieux avec les administrations locales pour déployer les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie et assurer leur bon fonctionnement dans l’immédiat et à long terme.Remerciant le gouvernement vietnamien pour son grand soutien accordé ces derniers temps, le directeur général Choi Joo Hoo a déclaré qu’en dépit des difficultés dues à l’épidémie, Samsung Vietnam a fait de grands efforts dans ses opérations, a réalisé un chiffre d’affaires de 56,5 milliards de dollars en 2020, et devrait enregistrer une croissance de 15% cette année.Samsung Vietnam a renforcé sa présence dans le pays ces derniers temps, avec notamment la construction à Hanoi d’un nouveau centre de recherche et développement (R&D) de 220 millions de dollars dont les travaux seront achevés fin 2022.Le centre qui a employé un effectif de recherche 2.000 personnes, sera le plus grand du genre en Asie du Sud-Est et améliorera la capacité de recherche du groupe dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’internet des objets, le big data et la 5G.À ce jour, Samsung a investi plus de 17,5 milliards de dollars au Vietnam, avec plus de 170.000 emplois créés. Samsung possède des installations de production à Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Bac Ninh et Thai Nguyên, spécialisées dans la fabrication de portables et d’appareils électroménagers. – VNA