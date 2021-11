Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a approuvé la feuille de route pour une réouverture pilote au tourisme international proposée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Cette feuille de route comprend trois phases. La première phase permettra une réouverture via des circuits à forfait, via des vols charters et des vols commerciaux à Phu Quoc (Kien Giang), Cam Ranh (Khanh Hoa), Quang Nam et Da Nang.

La deuxième phase, prévue à partir de janvier 2022, envisage une réouverture plus étendue.

La troisième phase, à partir du 2e trimestre 2022, interviendra sous réserve de la bonne évolution des conditions épidémiques, de la garantie de la prévention et du contrôle du COVID-19.

Les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme, de la Santé, de la Sécurité publique, de la Défense, des Affaires étrangères, des Transports, de l’Information et de la Communication, les Comités populaires de Da Nang, Kien Giang, Khanh Hoa, Quang Nam et Quang Ninh, ainsi que les organes compétents, mettent en œuvre leurs tâches selon leurs fonctions pour assurer l’efficacité de ce travail. -VNA