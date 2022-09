Hanoi (VNA) – Avec l’image de l’oiseau mythique Lac en vol des tambours de bronze dongsoniens, le Google Doodle célèbre vendredi 2 septembre la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2022).

Le Google Doodle célèbre la 77e Fête nationale du Vietnam avec une image de l’oiseau Lac. Source : Google

La page d’accueil vietnamienne du moteur de recherche numéro un mondial Google présente aujourd’hui un doodle de "chim lac", un oiseau national mythique vietnamien, pour marquer la 77e fête nationale du pays (2 septembre 1945 - 2022).Chim lac ressemble le plus à la grue avec son long bec et peut être trouvé sous forme de décorations complexes sur les tambours de bronze tradiditionnels de Dông Son, a expliqué le moteur de recherche numéro un mondial.En 1945, la Déclaration d’indépendance du Vietnam a été lue à haute voix au public, reconnaissant officiellement le Vietnam comme une nation souveraine, a indiqué Google.Les citoyens bénéficient d’un jour de congé et des banderoles rouges et jaunes bordent les rues pour marquer la fête, a-t-il déclaré, ajoutant que le drapeau national vietnamien est affiché à tous les coins du pays.Un Google Doodle est une modification spéciale et temporaire du logo sur les pages d’accueil de Google destinée à commémorer les vacances, les événements, les réalisations et les personnages historiques notables de certains pays.Un Google Doodle, ou tout simplement Doodle est une modification particulière et temporaire du logo de Google présentée pendant une journée sur la page d’accueil du moteur de recherche de l’entreprise.Ils sont créés pour célébrer des événements particuliers tels que les fêtes nationales, les anniversaires d’illustres personnages ou d’autres événements comme les Jeux olympiques.Un Doodle apparaît généralement une seule journée mais, plus rarement, des Doodles peuvent former une série sur plusieurs jours de suite. En fonction de la portée considérée de l’événement, les Google Doodles sont visibles soit simultanément dans un grand nombre de pays, soit dans un pays en particulier. – VNA