Hanoï (VNA) - Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn a déclaré qu'il investirait 700 millions de dollars supplémentaires au Vietnam et avait fixé un objectif de 10 milliards de revenus cette année.

Le géant de la technologie Foxconn étend ses investissements sur le marché vietnamien. Photo: AP

Selon un représentant du groupe, fin 2020, Foxconn a investi 1,5 milliard de dollars au Vietnam. Selon le dernier plan, ce plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde recrutera environ 10.000 travailleurs sur le marché vietnamien cette année.



L'un des projets clés de Foxconn est le complexe technologique de Fukang, d'une valeur de 270 millions de dollars dans la province de Bac Giang. On s'attend à ce que l'usine produise environ 8 millions d'ordinateurs par an, dont l'iPad et le MacBook.



Les données montrent que les revenus totaux de Foxconn au Vietnam ont atteint 3 milliards de dollars en 2019, 6 milliards en 2020 et devraient atteindre 10 milliards cette année. L'objectif de Foxconn pour ces trois à cinq prochaines années est d'augmenter les ventes au Vietnam pour atteindre 40 milliards de dollars.-CPV/VNA