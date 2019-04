Hanoi (VNA) – L’achat d’articles de sport est devenu très simple pour les habitants de la capitale depuis l’ouverture à Hanoi du magasin Decathlon. Decathlon est un groupe fançais qui détient 1 513 magasins dans 53 pays. L’enseigne s’installe samedi 27 avril au Vietnam.



Il est 9h20, au centre commercial Royal City à Hanoi, des centaines de personnes attendent devant la porte. Aujourd’hui, c’est l’ouverture du premier magasin Decathlon au Vietnam.

Les clients font la queue au Centre commercial Royal City à Hanoi. Photo : VOV

À 9h30 pile, la porte s’ouvre, le personnel du magasin forme deux rangées et applaudisent les premiers clients qui entrent. Tout le monde est excité et l’émotion est palpable, comme en témoigne Doàn Binh Duong, le responsable de la production : "Je suis très fier de participer à l’ouverture du magasin Decathlon. Même si je fais partie de l’équipe de production et que c’est une équipe différente, on porte les mêmes valeurs et la même volonté: Donner envie de faire du sport à tout le monde. Aujourd’hui, c’est comme un rêve parce que j’ai fait mes études en France pendant six ans et donc c’est un peu mon deuxième pays. J’ai la chance de voir le géant français Decathlon pénétrer le marché vietnamien et proposer ses articles aux vietnamiens. Je pense que c’est une chance pour les Vietnamiens parce qu’il est important d’avoir un bon équipement quand on fait du sport".



Decathlon Hanoi est un immense magasin de 4.300 m2 qui propose plus de 14.000 articles et vêtements de sport dans 70 disciplines différentes. Décathlon offre aussi une large gamme d’équipements.

Lionel Adenot, chef exécutif de Decathlon au Vietnam. Photo : vnexpress.vn

Lionel Adenot, chef exécutif de Decathlon au Vietnam fait savoir: "La politique de Decathlon c’est "satisfait ou satisfait". Pour nous c’est très important de répondre aux attentes du client. Le premier service est d’accueillir la clientèle avec le sourire. Les 60 salariés du magasin sont tous sportifs ou passionnés de sport et sont donc de bons conseillers. Les clients peuvent aussi donner leur avis sur nos produits avec une note de 1 à 5. Quand un produit reçoit une note inférieure à 3, il est tout simplement retiré de la vente. Nos produits sont garantis deux ans, certains jusqu’à 10 ans, voire à vie comme nos vélos."

Le géant français propose de tester sur place les équipements pour la course à pied, l’escalade, le football, le basketball, le vélo, mais également pour les sports plus spécifiques tels que la pêche, l’équitation ou le paddle.

"Je me sens très bien ici. Mon père me laisse jouer ici pendant qu’il fait ses courses", nous dit Nguyên Chân Hung, 8 ans.

Décathlon propose des produits pour pratiquer de nombreux sports. Photo : VOV



Nguyên Hoàng Viêt estime que les prix sont compétitifs: "Je suis très contente, j’ai trouvé un ballon pour mon fils à un prix très avantageux. Il coute seulement 100.000 dôngs dans ce magasin alors que normalement c’est plutôt 120.000 voire 150.000 dôngs."

Duong Thi Huyên partage son avis: "Aujourd’hui, j’achète des vêtements de tennis pour mon mari. Les prix ici sont meilleur marché et la qualité est bonne."

Decathlon a démarré sa production au Vietnam en 1995. En 2017, les ventes ont été lancées à travers le pays par Internet. À la fin du mois de mai, Décathlon ouvrira un autre magasin à Hô Chi Minh-Ville. – VOV/VNA