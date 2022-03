Conférence de presse sur le rapport, le 17 mars à Paris. Photo: VNA

Paris (VNA) - À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, l’Observatoire de la langue française de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) publie ses nouveaux chiffres qui annoncent la progression continue du français dans le monde depuis 2018.

Malgré son rythme de croissance ralenti, avec ses 321 millions de locuteurs, le français est toujours la 5e langue la plus parlée après l’anglais, le chinois, l’hindi et l’espagnol. C’est ce qu’a observé le rapport sur "La langue française dans le monde - Edition 2022" rendu public le 17 mars à Paris. Aujourd’hui, le monde dispose de 321 millions de francophones. Par rapport à la totalité de 300 millions recensés en 2018, c’est une progression encourageante.

Photo: VNA

La majorité de ces francophones ont un usage quotidien de la langue. Environ 62 % d’entre eux résident en Afrique, soit 2,5 points de plus qu’en 2018. La zone Afrique subsaharienne -Océan Indien affiche la plus grande progression depuis 2018 avec +15 %. L’avenir de la langue française sur ce continent continue néanmoins de dépendre de certaines conditions liées en particulier à l’éducation dans les pays du Sud où elle est langue d’enseignement pour près de 75 millions d’élèves et d’étudiants.

Toujours selon ce rapport, à part 93 millions d’élèves l’utilisent à l’école, le français est la seconde langue étrangère la plus apprise. L’apprentissage du français progresse sur tous les continents sauf en Europe où les politiques éducatives ne s’ouvrent encore qu’insuffisamment à la diversité linguistique. Sur les 51 millions d’apprenants du français langue étrangère, près de 70 % résident sur le continent africain.

Des défis à surmonter

Malgré des progrès encourageants, le français doit se confronter à de nombreux défis.

Photo: VNA

Le rapport sur "La langue française dans le monde - Edition 2022" a cité les dangers du monolinguisme dans les organisations internationales comme le premier défi. Condition essentielle du multilatéralisme, le multilinguisme est battu en brèche dans la plupart des organisations internationales et régionales où les textes sont produits et circulent essentiellement dans une seule langue. Pour faire "reculer le recul du français", la Secrétaire générale de la Francophonie Louis Mushikiwabo a reçu l’appui des 88 États et gouvernements membres de l’OIF et des Groupes d’ambassadeurs francophones dans la mise en place d’un "dispositif de veille, d’alerte et d’action" pour l’utilisation du français et multi-langues dans les organisations internationales et régionales.

Confirmant sa 4e place sur internet, le français demeure une langue incontournable dans l’univers numérique, mais les effets de la fracture numérique pèsent sur sa progression. La langue française affiche néanmoins le degré de cyber-mondialisation le plus élevé après l’anglais dont le poids continue de décroître, notamment en raison d’une présence accrue des pays d’Asie et du monde arabe.

Enfin, il ne faut non plus négliger les défis de la découvrabilité des contenus culturels francophones. La plateformisation de la diffusion et de la distribution de la culture et la puissance des algorithmes au cœur des systèmes de recommandation imposent de nouveaux défis à la diversité des expressions culturelles.

Photo: VNA

Le rapport sur "La langue française dans le monde – Edition 2022" est divisé en trois parties : présence et usages de la langue française dans le monde ; politiques linguistiques et enseignement du/en français dans le monde, et enfin, langue française, culture et numérique. C’est la 5e édition réalisé par l’Observatoire de la langue française qui recueille et analyse des données sur la situation du français par pays, par secteur d’activité et dans les organisations internationales afin de pouvoir disposer de statistiques fiables sur la place et l’usage de la langue française dans le monde. Sur cette base, il développe une réflexion prospective sur l’avenir de la langue française.

Publié tous les quatre ans par l’Observatoire, le rapport sur "La langue française dans le monde - Edition 2022" est un outil essentiel pour tous ceux qui s’intéressent à la situation du français sur la planète comme dans chaque pays.

Le rapport sera publié aux éditions Gallimard le 24 mars 2022.-VNA