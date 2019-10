Les délégués lors du forum. Photo: congthuong.vn



Quang Nam (VNA) - Le Forum national sur le start-up intitulé "Le développement des entreprises à l'ère 4.0" a été organisé mardi dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam (Centre), réunissant plus de 500 hommes d'affaires de 45 villes et provinces, et 240 délégués.

Il a été organisé par le Club de l'investissement et de la start-up du Vietnam en collaboration avec l'antenne du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de la province de Quang Nam, la Fédération de la jeunesse et l'Association des entreprises de la province de Quang Nam.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam, Le Tri Thanh, cet événement contribue à enflammer l'aspiration des jeunes du Vietnam en général et de Quang Nam en particulier dans le processus de l'édification du pays.

A cette occasion, les délégués et les jeunes ont discuté des opportunités et des défis autour du start-up, du rôle de l'Association des jeunes hommes d'affaires du Vietnam dans le développement socio-économique à l'ère de la 4e révolution industrielle, des orientations et stratégies de développement économique de Quang Nam.

Fondée en 2015, l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam comptait fin 2018 1700 entreprises membres qui ont créé 85 000 emplois. Son club de l’investissement et de la start-up s’est fixé pour objectif de réunir 5 000 entreprises en 2020. -VNA