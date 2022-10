Hanoi (VNA) – La 17e Assemblée générale du Forum interrégional du tourisme d’Asie de l’Est (EATOF) se tiendra du 25 au 27 octobre dans la province de Quang Ninh (Nord).

La 17e Assemblée générale de l'EATOF se tiendra à Quang Ninh. Photo :VNA

Ayant pour thème "La reprise du tourisme en Asie de l’Est dans la nouvelle normalité", l’événement vise à développer conjointement l’industrie touristique de chaque province, à mettre à jour les informations sur les politiques touristiques, à renforcer la formation du personnel du secteur et à discuter des sujets liés à la coopération multilatérale dans le tourisme.Pham Ngoc Thuy, directeur du Département du tourisme de Quang Ninh, a souligné que l’événement réaffirmera la position du secteur touristique de la province dans la région et dans le monde. Il s’agit d’une opportunité pour Quang Ninh d’attirer les investissements au profit du développement du tourisme et de renforcer sa coopération avec d’autres provinces membres de l’EATOF et d’autres pays.À travers cet événement, les autorités provinciales souhaitent promouvoir l’image de Quang Ninh en tant que "destination conviviale, sûre et attrayante", a-t-il affirmé.La province de Quang Ninh a pris part à l’EATOF en 2004 en tant qu’observatrice et adhéré à ce forum en 2006, lors de son congrès à Sarawak, en Malaisie.L’EATOF, créé en 1999 à Gangwon, en République de Corée, regroupait au début des provinces de neuf pays: République de Corée, Japon, Malaisie, Thaïlande, Mongolie, Philippines, Indonésie, Russie et Chine.Il a pour finalité de promouvoir la coopération pour développer durablement l’industrie touristique des pays membres. – NDEL/VNA