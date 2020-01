Hanoï (VNA) - Le Forum des jeunes République de Corée-ASEAN s'est ouvert le 31 janvier dans la ville de Busan.

Cette année, ce forum voit la participation de 90 brillants étudiants. Lors du forum, ils discuteront du thème " l'homme, la paix et la prospérité". Basé sur la plate-forme "Nouvelle politique vers le Sud", les étudiants se concentreront sur des questions telles que la paix dans la péninsule de Corée avec la coopération République de Corée-ASEAN, la coopération République de Corée-Mékong, etc. En outre, ils ont l'occasion de découvrir la culture traditionnelle de la République de Corée et de visiter des sites touristiques connus à Busan.

Organisé annuellement depuis 2010, ce forum est une occasion pour les étudiants de se rencontrer et de partager l'importance de la coopération entre la République de Corée et les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). -VNA