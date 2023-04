Hanoi (VNA) - Un forum des entreprises Vietnam-Russie s’est tenu jeudi 6 avril à Hanoi, attirant la participation de plus de 200 entreprises des deux pays.

Vue du forum des entreprises Vietnam-Russie, à Hanoi, le 6 avril. Photo : VNA

Mettant en lumière de nouvelles opportunités de coopération et des secteurs potentiels entre les parties, l’événement s’est tenu dans le cadre de la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique.

Présidé par le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà et son homologue russe Dmitry Chernyshenko, le forum comprenait des tables rondes sur les domaines de l’industrie, de l’énergie, des transports et de la logistique, des changements climatiques, de la protection de l’environnement, de l’économie numérique et de la technologie numérique.

S’adressant au forum, le dirigeant vietnamien a salué la croissance robuste des relations économiques et commerciales des deux pays dans le passé sur la base de leur partenariat stratégique intégral établi en 2012 et de l’Accord de libre-échange (ALE) signé en 2015 entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).

Les deux pays continuent de considérer l’un pour l’autre comme partenaire prioritaire important dans leurs politiques économiques et commerciales respectives, a-t-il noté.

Le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko lors du forum, à Hanoi, le 6 avril. Photo : VNA

Le Vietnam crée toujours des conditions d’affaires et de corridor juridique favorables pour les entreprises étrangères, y compris celles de Russie, pour investir et faire des affaires dans le pays, a souligné le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, citant la haute technologie, l’innovation et la recherche et le développement comme les priorités du pays en matière d’attraction des investissements étrangers.

Pour sa part, Chernyshenko a déclaré que pour la Russie, le Vietnam est toujours un partenaire important en Asie du Sud-Est, étant le premier et le seul pays de la région à avoir un ALE avec l’UEEA.

Le Vietnam et la Russie ont largement bénéficié du pacte et sont prêts à discuter de nouvelles mesures pour exploiter davantage son potentiel, a-t-il déclaré.

Le responsable a affirmé que le gouvernement russe donne la priorité aux nouvelles orientations de développement dans les domaines de la science, de l’éducation, de la technologie numérique, du tourisme ; et qu’il souhaite partager les acquis et les technologies dans ces domaines au service des projets communs des deux pays.

Délégués au forum des entreprises Vietnam-Russie, à Hanoi, le 6 avril. Photo : VNA

Le commerce entre le Vietnam et la Russie a augmenté de 15 % en moyenne annuelle au cours de la période 2016-2021 pour atteindre 5,5 milliards de dollars en 2021, avant de se modérer à à 3,55 milliards de dollars en 2022 en raison de nombreux facteurs.

La Russie comptait jusqu’en mars dernier 171 projets d’investissement valides au Vietnam avec un capital social total de 970 millions de dollars, engagés principalement dans l’exploitation minière, les services et la transformation et la fabrication.

Pendant ce temps, le Vietnam comptabilisait 17 projets valides avec un capital social total de 1,6 milliard de dollars en Russie, représentant 7% de son stock d’investissements directs à l’étranger. – VNA