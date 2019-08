Hoàng Quôc Vuong, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce.



Hanoï (VNA) - Ayant pour thème «Économie d’énergie pour le développement durable de l’industrie vietnamienne», le Forum des énergies du Vietnam a été organisé le 21 août à Hanoï par le ministère de l’Industrie et du Commerce.



Selon ledit ministère, les énergies primaires sont épuisées et ne répondent plus aux besoins de l’économie nationale. Aujourd'hui, le Vietnam produit 54.000 MW par an, y compris les électricités vertes, alors que les experts prévoient que la consommation en 2020 sera de 60.000 MW, et de 130.000 MW en 2030.



D’après Hoàng Quôc Vuong, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, la consommation prévue correspond aux objectifs du pays et aux engagements pris par le Vietnam avec la communauté internationale dans la lutte contre le changement climatique.-VOV/VNA