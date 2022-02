Hanoï (VNA) - Juste après le confinement début octobre 2021, la compagnie Saigontourist Travel a pris en charge 98 groupes de visiteurs domestiques MICE, soit plus de 6.000 personnes.Depuis octobre 2021, les destinations fréquentées par les touristes domestiques MICE (réunions, conférences et expositions) sont variées, notamment la baie de Ha Long (province de Quang Ninh, Nord), Dà Nang, Quy Nhon (Binh Dinh), Phan Thiêt (Binh Thuân, Centre), Hô Chi Minh-Ville et Phu Quôc (Kiên Giang, Sud).Selon Saigontourist Travel , il est prévu que plus de 150 délégations de touristes domestiques MICE se rendront à Long Hai, province de Bà Ria-Vung Tàu au premier semestre de 2022, avec au total 2.200 clients, un record depuis que le confinement a pris fin.Les efforts de l’organisateur de voyages MICE de Saigontourist sont inlassables, créatifs avec un personnel expérimenté et des solutions pilotes permettant de répondre aux exigences rigoureuses de chaque client, à ses programmes de haute qualité du type Premium Travel. Concrètement, 280 clients ont fait une croisière en baie de Nha Trang et passé une nuit à la zone de villégiature 5 étoiles de Cam Ranh, province de Khanh Hoà, 250 clients ont séjourné au Vinpearl Phu Quôc, entre autres.En outre, les dirigeants de Saigontourist Travel sont fidèles à l’objectif de maintenir l’intégrité du système d’exploitation au niveau du réseau de 24 bureaux et 18 succursales à travers le pays avec ses 870 employés passionnés, attachés au métier et toujours fermement convaincus du rebond du tourisme malgré l’impact de l’épidémie durant plus de deux ans.Les délégations MICE présentent toujours leurs propres exigences sur le type et le message pour leurs employés, clients et partenaires, le tourisme MICE doit donc s’adapter à la culture de l’entreprise, à la notoriété de la marque, etc.Par conséquent, le premier facteur à prendre en compte lors du choix d’un organisateur de voyages MICE est le prestige de la marque et le potentiel financier de l’organisation.Une agence de voyages réputée aura un avantage à négocier des prestations avec les fournisseurs pour assurer un bon service aux grands groupes, comme les critères de voyage, les activités durant le trajet, la restauration et l’hébergement; et elle ne peut pas rester passive dans toutes les situations éventuelles qui se présentent.Selon Nguyên Huu Y Yên, directeur général du voyagiste Saigontourist, les destinations touristiques nationales MICE les plus ciblées par de nombreuses entreprises aujourd’hui sont Phu Quôc, Dà Nang, Nha Trang, Dà Lat, Phan Thiêt, Long Hai, etc. Il s’agit également de l’objectif du tourisme d’affaires à l’occasion des vacances du 30 avril (Journée de la réunification nationale) et de cet été. En particulier, dans les villes réputées du tourisme MICE telles que Dà Nang et Nha Trang, Saigontourist dispose de réseaux logistiques proactifs à travers ses succursales.Actuellement, les entreprises ont tendance à choisir les agences de voyages réputées et aux bonnes ressources financières. Il est prévu que le tourisme MICE aura la croissance la plus rapide dans les mois à venir et Saigontourist Travel est toujours prêt à répondre aux exigences de ses clients avec des gammes de produits diversifiées et professionnelles.-CVN/VNA