Hanoi (VNA) – Le secteur touristique du Vietnam est sur le point de connaître une forte croissance au cours des 5 prochaines années, les recettes du tourisme international devant dépasser les niveaux d’avant l’épidémie de Covid-19 en 2024, a estimé The Business Times paru mardi 23 août.

Des touristes étrangers visitant le lac de l’Epée restituée au cœur de Hanoi. Photo : VNA

Le secteur devrait réaliser des recettes touristiques de 11,1 milliards de dollars en 2024, selon le dernier rapport sur le tourisme de Fitch Solutions sur le Vietnam, cité par le journal singapourien dans un article signé Michael Arnold.Ce montant a dépassé les 10,8 milliards de dollars enregistrés en 2019, l’année précédant l’épidémie de Covid-19 et devrait atteindre environ 13,2 milliards de dollars d’ici 2026, avec plus de 22 millions d’arrivées de touristes dans le pays.Comme de nombreux autres pays de la région et au-delà, les frontières du Vietnam ont été en grande partie fermées en 2020 et 2021. Ses frontières ont été rouvertes aux visiteurs étrangers en mars.Les chiffres de l’Office général des statistiques du Vietnam montrent une croissance mensuelle moyenne de 62% des visiteurs étrangers.La politique de réponse flexible du Vietnam a aidé les touristes internationaux à avoir plus d’avantages lorsqu’ils entrent dans le pays, a fait savoir la directrice générale de Melia Ba Vi Mountain Retreat, Noemi Perez, dans une récente interview télévisée.Les touristes internationaux considèrent le Vietnam comme l’un des pays avec des procédures d’entrée pratiques, un environnement sûr et de nombreuses destinations, a-t-elle indiqué.Au début de cette année, les responsables du secteur du tourisme espéraient accueillir environ 5 millions de visiteurs au Vietnam en 2022.Le tourisme était un élément clé de la force économique du Vietnam avant la crise sanitaire, contribuant directement à hauteur de plus de 9% du produit intérieur brut en 2019 avec un nombre record de plus de 18 millions de touristes entrés au Vietnam. – VNA