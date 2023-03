Phnom Penh, 15 mars (VNA) - La Fédération cambodgienne de football (FFC) a déclaré qu'elle se préparait à accueillir les Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 (SEA Games 32) depuis plus de 10 ans, dans le but de remporter des médailles lors de l’événement sportif régional.

Le président de la FFC, Sao Sokha. Photo: https://asianews.network/

S'adressant à la 17e Assemblée générale de la FFC à Phnom Penh le 11 mars, le président de la FFC, Sao Sokha, a déclaré que la Fédération avait depuis 2010 construit et développé des ressources humaines et des infrastructures, ainsi qu'organisé des compétitions internationales sous le slogan "Tous pour le Cambodge".Il a exhorté l'équipe de football cambodgienne à s'entraîner dur et à s'efforcer constamment de pouvoir rivaliser avec celles des autres pays de la région.Tout le monde est très déterminé à atteindre les objectifs des prochains SEA Games, a-t-il déclaré, notant que les entraîneurs et les joueurs sont tous concentrés sur leur participation aux demi-finales.Avant les 32e SEA Games en mai, le Cambodge prévoit d'organiser deux événements - le cours international de formation d'arbitres de bokator du 24 au 28 mars et le championnat national cambodgien de Kun Bokator qui se déroule du 29 mars au 3 avril.Les 32èmes SEA Games auront lieu du 5 au 17 mai 2023 et les 12èmes ASEAN Para Games du 3 au 9 juin 2023.Les deux jeux sont combinés et appelés "Cambodge 2023" pour refléter l'unité, la diversité et l'égalité. Le slogan de Cambodge 2023 est « Sport : Vivre en paix ».- VNA