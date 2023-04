Hanoi (VNA) - Le Fonds pour la paix et le développement du Vietnam a célébré samedi, 8 avril, à Hanoï, son 20e anniversaire.

Lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie de célébration, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a souhaité à cette organisation bonne continuation dans ses actions de diplomatie populaire.

Elle l’a invitée à participer au règlement pacifique et conforme au droit international des conflits et des litiges dans la région et le monde.

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a décerné l’Ordre du Travail, première classe au Fonds pour la paix et le développement du Vietnam . Photo : VNA

A cette occasion, elle lui a décerné l’Ordre du Travail, première classe.

Créé à l’initiative de l’ancienne vice-présidente de la République, Nguyên Thi Binh, et d’autres vétérans de la diplomatie populaire, le Fonds pour la paix et le développement du Vietnam a aidé le gouvernement à gagner la sympathie d’organisations populaires d’autres pays qui, en plus de soutenir les victimes vietnamiennes de l’agent orange dans leur quête de justice, défendent le Vietnam dans des dossiers relatifs à la démocratie, aux droits de l’homme et à la souveraineté maritime et insulaire. - VNA