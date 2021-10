Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Fonds de protection des enfants du Vietnam a accordé une aide de 7,78 milliards de dongs (342.572 dollars) aux enfants orphelins en raison du COVID-19 et de plus de 7 milliards de dongs (308.263 dollars) en espèces et en nature à 12.800 autres personnes touchées par la pandémie.

L’épidémie de COVID-19 a transformé 2.352 enfants en orphelins, principalement à Ho Chi Minh-Ville (1.584) et dans des localités du Sud telles que Binh Duong, Dong Nai, Long An, Dong Thap, Tien Giang et An Giang.

Dans le temps à venir, ce Fonds continuera à se coordonner avec les services du Travail, des Invalides et des Affaires sociales des villes et provinces du pays pour aider les orphelins, avec une aide de 5 millions de dongs pour chaque enfant qui a perdu sa mère ou son père, et une aide de 20 millions de dongs à chaque orphelin perdant ses deux parents.

Comme prévu, d'ici fin décembre, 2.500 enfants rendus orphelins en raison de la pandémie recevront un soutien du fonds d'un montant total de plus de 14 milliards de dongs.

Photo: VNA

Le Fonds de protection des enfants du Vietnam appellera également à l'engagement d'organisations et d'individus pour soutenir les enfants touchés par le COVID-19.

Les donateurs peuvent participer à la collecte en se rendant directement au Fonds de protection des enfants du Vietnam, 35 Trân Phu, Ba Dinh, Hanoï; au hotline: 092 9999 999 ou sous forme de virement bancaire selon les informations suivantes:



Banque: Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (VCB). Bureau des transactions.



Titulaire du compte: Quy Bao tro tre em Viêt Nam. Numéro: 001.0.00.0000355.-VNA