Hanoï (VNA) - Le Fonds monétaire international (FMI) continuera de coopérer avec le Vietnam et de l'assister dans les domaines de la consultation et de l'amélioration de la capacité, a déclaré François Painchaud, son nouveau représentant en chef au Vietnam.

Le responsable du FMI a été reçu lundi 19 août à Hanoï par Nguyen Van Binh, président de la Commission de l’Economie du Parti communiste du Vietnam. Il a salué les réalisations du Vietnam en matière de stabilisation de la macroéconomie, de réduction de l'inflation et de stimulation de la croissance économique.



Nguyen Van Binh a salué la coopération fructueuse entre le Vietnam et le FMI, tout en affirmant que les dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens appréciaient les consultations du FMI dans l’élaboration des politiques et la restructuration économique.

Il a demandé au responsable du FMI de coopérer étroitement avec les organes concernés du Vietnam, notamment en matière de consultation de politiques, d'assistance technique et d'amélioration de la capacité. -VNA