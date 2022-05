Hanoi (VNA) – Le taux de croissance du Vietnam en 2022 et 2023 augmentera à nouveau, a déclaré à VnEconomy la directrice adjointe du département Asie et Pacifique du Fonds monétaire international (FMI), Anne-Marie Gulde-Wolf.

Photo d'illustration: Vneconomy





"Le Vietnam est l’un des premiers cas de succès dans la lutte contre le Covid-19. Ainsi, en 2020, le Vietnam a connu la croissance la plus rapide de toute l'Asie. Actuellement, nous voyons des signes d'une forte reprise économique car le pays a connu une campagne de vaccination très réussie. Les ventes au détail, la fabrication et les exportations ont augmenté, et la politique de vivre avec le Covid-19 a eu un impact plus positif qu'auparavant", a-t-elle noté.

Le FMI prévoit que la croissance économique du Vietnam en 2022 serait de 6% et de 7,2% en 2023, lorsque l'économie se normalisera. Le FMI considère que le programme de soutien budgétaire récemment approuvé est approprié.



Auparavant, du 4 au 20 avril 2022, une délégation du FMI conduite par la cheffe de la division Asie du département Asie-Pacifique du FMI et cheffe de mission pour le Vietnam, Era Dabla-Norris, avait mené des discussions dans le cadre de la session de consultation Article IV 2022 avec le Vietnam



"Grâce à une campagne de vaccination impressionnante et à des politiques de soutien à la croissance", l'économie vietnamienne se remet d'une grave vague d'épidémie, a dit Era Dabla-Norris.

"Le processus de redressement devrait se renforcer grâce au programme de développement et de redressement socio-économiques récemment approuvé. Le conflit en Ukraine devrait avoir un impact modéré sur les taux de reprise et l'inflation. Actuellement, les prix des matières premières augmentent, l'inflation est jusqu'à présent maîtrisée et devrait rester en deçà de l'objectif de 4% fixé par les autorités", a-t-elle indiqué. – CPV/VNA