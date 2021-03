Hanoï (VNA) - Le film Bong dè (Paralysie) du réalisateur Lê Van Kiêt a vu son droit d’auteur acheté par plusieurs pays et territoires d'Asie et du Moyen-Orient. En détail, ce long-métrage devrait sortir au Moyen-Orient, à Taïwan (Chine), en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, à Singapour et en Malaisie.

Une scène dans le film "Bong dè".

Endeavour Content, une entreprise célèbre sur la vente de droits d'auteur de films, est en train de discuter pour sa part avec l'équipe de Bong dè au sujet de l'expansion de Bong dè en Indonésie, aux Philippines, au Myanmar, en Australie et en Nouvelle-Zélande...



Bien que le film n'ait pas encore été projeté dans les salles au Vietnam, il a d’ores et déjà été acheté par plus de dix pays et territoires. Nelson Mok, directeur des ventes d'Endeavour Content à Singapour, a déclaré : "Bien que le public international ne soit pas encore très familier avec le cinéma vietnamien, nos clients sont très impressionnés par le style de narration et la qualité des productions du réalisateur Lê Van Kiêt".



Avec la participation des acteurs Quang Tuân, Thanh My et Mai Cat Vi, Bong de raconte l'histoire d'un père veuf et de ses enfants, vivant dans une vieille maison déserte. Le film est un mélange de genres entre le mélodrame et l’horreur, tournant autour du thème du syndrome de la paralysie et inspiré de faits réels vécus par le réalisateur lui-même.



Originaire de Biên Hoà (Dông Nai), Lê Van Kiêt est né en 1978 et vit actuellement aux États-Unis. Il est diplômé de l'Université de Californie en cinéma audiovisuel et télévision et compte à son actif plusieurs films sortis dans les salles vietnamiennes, tels que Ngôi nhà trong hem - (Maison dans la ruelle) en 2014, ou encore Nu dai gia (femme riche) en 2016. -VNA