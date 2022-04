Cérémonie d'ouverture du festival "Essence d' épices vietnamiennes ". Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le festival "Essence d'épices vietnamiennes" a débuté le 28 avril en soirée à Ho Chi Minh-Ville dans le but d’honorer les épices de toutes les régions du pays.

L’événement de quatre jours présente sur 50 stands un millier d’épices venues des quatre coins du pays, du delta du Mékong aux régions montagneuses du Nord-Ouest.

Le festival réunit une centaine d’entreprises qui ont créé des épices originales au service du marché national et de l’exportation.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Ly Kim Chi, présidente de l’Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que le festival visait à augmenter la valeur ajoutée et la contribution des épices vietnamiennes à l’économie, à renforcer la promotion du commerce, etc.

Un stand présente d'épices vietnamiennes. Photo: VNA



La présentation de produits originaux et de bons plats, un échange d’expériences en matière de préparation de plats…, figurent aussi au programme du festival. Des épices à indications géographiques et des produits inscrits dans le programme "À chaque commune son produit" (OCOP) sont également présentés aux visiteurs.

Le festival est organisé par l'Association des entreprises des produits vietnamiens de haute qualité, l’Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Ho Chi Minh-Ville (FFA), en collaboration avec des partenaires. -VNA