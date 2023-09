Un numéro interprété lors du Festival du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Festival du Vietnam sur le thème « Se connecter au futur » a lieu les 9 et 10 septembre dans la ville portuaire de Yokohama, capitale de la préfecture de Kanagawa, au Japon.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur Yuji a déclaré qu'il s'agissait d'un événement très significatif après la fin de la pandémie de COVID-19 et qu'il marquait la restauration complète des activités d'échange et de coopération entre les peuples vietnamien et japonais en général et la préfecture de Kanagawa en particulier.



Pour sa part, l'ambassadeur Pham Quang Hieu a souligné qu'avec le thème « Se connecter au futur », le festival de cette année apportait le message de vouloir que les peuples des deux pays resserrent davantage leur solidarité et leur amitié dans l'esprit : le Vietnam et le Japon s’orientent vers l'avenir, s'ouvrant sur le monde. »



Organisé pour la première fois en 2015, le Festival du Vietnam à Kanagawa devient un événement annuel, contribuant à renforcer la solidarité et la compréhension mutuelle entre les habitants de Kanagawa en particulier et du Japon en général et du Vietnam. Le festival de cette année se déroulé dans le cadre de la « Journée du Vietnam à Kanagawa » avec une série d'activités de promotion des investissements et du tourisme.



Le festival de cette année compte plus de 80 stands présentant la culture culinaire et des arts populaires vietnamiens comme la peinture Dong Ho, les marionnettes sur l'eau ... En outre, il y a aussi des programmes présentant le tourisme vietnamien. - VNA