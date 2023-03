Hanoi (VNA) - Le prochain festival des fleurs de bauhinia dans la province de Dien Bien, au nord-ouest, devrait attirer de nombreux visiteurs.

Photo : Nguoi do thi

Tenu à la mi-mars, le festival se déroulera en tandem avec un festival culturel, sportif et touristique des minorités ethniques.

Les fournisseurs d'hébergement de toute la province ont mis en place des plans et pris un certain nombre de mesures pour répondre pleinement aux besoins des clients.



Photo : Nguoi do thi

Selon Dang Viet Dung, les visiteurs devraient arriver du 10 au 13 mars, lorsque les fleurs sont en pleine floraison.



Tran Van Nho, directeur de l'Ecolodge Ke Nenh Homestay, province de Dien Bien a exprimé: ‘’Nous avons investi dans l'ameublement complet de nos chambres et dans la fourniture de services supplémentaires tels que des menus alimentaires pour assurer un séjour confortable.’’

Hoa ban, ou bauhinia, est l'une des fleurs les plus frappantes de Dien Bien et de la région nord-ouest en général. Photo : Nguoi do thi

Hoa ban, ou bauhinia, est l'une des fleurs les plus frappantes de Dien Bien et de la région nord-ouest en général. D'une beauté pure et douce, les fleurs de bauhinia attirent beaucoup de touristes, surtout au printemps.- VNA